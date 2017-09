Comissão da Câmara quer revogação de decreto sobre a Renca

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados pediu nesta quinta-feira, 14, a revogação definitiva do decreto de extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), uma área intocada da floresta entre os Estados do Amapá e do Pará. "A maneira agressiva que foi feito (o decreto) não só causou constrangimento da sociedade brasileira, mas do parlamento como um todo, atingiu a Câmara e o Senado", afirmou o presidente da comissão, Ricardo Trípoli (PSDB-SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

