Comissão da Alerj vai investigar violência de torcidas organizadas no Rio

As constantes brigas entre torcidas de clubes cariocas e as denúncias de envolvimento de dirigentes esportivos em irregularidades serão alvo de uma Comissão Especial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a Alerj, o requerimento de criação da comissão, de autoria do deputado Milton Rangel (DEM), foi publicado nessa terça-feira (23), e os integrantes do grupo devem ser definidos na próxima semana. A comissão deverá iniciar seus trabalhos na primeira semana de fevereiro.

Em nota, o deputado Milton Rangel disse que pretende "colocar o dedo na ferida", apurar responsabilidades e propor medidas que diminuam a violência. "O objetivo é ver quais são os envolvimentos e financiadores que fazem essas torcidas terem tanto poder e disposição para a briga. Hoje, em vez de promover festas nos estádios, o forte deles é a violência", afirmou.

Um dos pontos a serem abordados, segundo o deputado, é a responsabilidade das federações no enfrentamento desse tipo de violência. A comissão terá prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 90, para concluir seus trabalhos.

O último episódio de violência foi protagonizado por torcedores do Flamengo antes e depois do jogo entre o clube e o argentino Independiente, pela final da Copa Sul-Americana, no Estádio do Maracanã, em dezembro. Segundo a promotora de Justiça Glícia Viana, integrante do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que atua na prevenção e combate à violência nos estádios, a análise de imagens indicou que cerca de 8 mil torcedores se envolveram no tumulto.