Comissão apresenta demandas de comerciantes em reunião do Reviva

Membros da Comissão de Acompanhamento das Obras da 14 de Julho se reuniram nessa segunda-feira (24), na sede da Unidade Gestora do Programa Reviva Campo Grande, para ouvir sobre o andamento das obras de requalificação da Rua 14 de Julho e apresentar algumas demandas dos comerciantes da região. Além deles, estiveram presentes representantes da coordenação do Programa e da Engepar, empreiteira responsável pelas obras.

Na reunião, o engenheiro Carlos Clementino explanou sobre o andamento dos trabalhos, prazos para liberação de cruzamentos e vias e a perspectiva de entrega de parte da requalificação até o dia 7 de dezembro, visando o período de Natal. Para a data, inclusive, está sendo estudada a organização de uma campanha especial em conjunto com CDL, Associação Comercial, Fecomércio e o apoio da Prefeitura, no intuito de alavancar as vendas. Segundo Clementino, a primeira quadra a sofrer intervenção, entre a Fernando Corrêa da Costa e 26 de Agosto, será aberta na próxima semana. Também foi explicada a questão das chuvas e do trabalho interrompido por conta do solo úmido.

Outro ponto discutido foi o acompanhamento dos membros visando sugestões de alternativas para minimizar os impactos causados pela obra. Também discutiu-se a respeito das edições do Reviva Cultura como forma de incentivar o consumo nas lojas do centro. A proposta é realizar uma edição por mês, sendo a próxima no dia 6 de Outubro.

Um exemplo de que os conselheiros estão acompanhando a obra é que, durante o encontro, o conselheiro da região do Prosa, Elias Santana, elogiou a qualidade dos materiais usados pela empreiteira. Na vistoria técnica realizada em agosto, Elias fotografou os materiais, pesquisou sobre eles e constatou a boa qualidade de cada um.

Comissão

A criação da Comissão faz parte das medidas de mitigação do Programa Reviva Campo Grande e é formada por representantes da sociedade civil organizada de todas as regiões da cidade, através dos Conselhos Municipais. Também participam, entidades representativas dos comerciantes, como Sebrae, Associação Comercial, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Fecomércio e Sindivarejo.