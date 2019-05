Comisão de ACadêmicos e Estagiários da OAB promove congresso nos dias 7, 8 e 9 de maio

O credenciamento terá início às 8h30 - Arquivo

A Comissão de Acadêmicos e Estagiários de Direito (CAEDI) realiza nos dias 7, 8 e 9 de maio o Congresso Estadual de Acadêmicos e Estagiários de Direito no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O credenciamento será amanhã (07), às 8h30. Na sequência, palestra irá debater a “Reforma da Previdência – Regime Geral”. Na quarta-feira (08), às 9 horas o tema será “O Compliance e a Lei Anticorrupção brasileira”.

“O Congresso Estadual foi pensado exatamente para proporcionar um momento de encontro entre os acadêmicos de Direito do nosso Estado e trazer para mais perto os estagiários atuantes na Advocacia, com palestras sobre temas atuais e profissionais brilhantes do mercado sul-mato-grossense”, explica o Presidente da Comissão de Acadêmicos e Estagiários de Direito, Arthur Gabriel Marcon Vasques.

O fechamento do evento contará com o Concurso Estadual de Oratória da OAB/MS, com a participação de mais de 10 Instituições de Ensino, da Capital e do Interior.