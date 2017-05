Comey buscou mais financiamento para investigação sobre Rússia antes de demissão

O ex-diretor do FBI, James Comey, pediu para o Departamento de Justiça na semana passada mais recursos para a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, segundo uma autoridade.

O pedido, feito uma semana antes do presidente americano Donald Trump demitir Comey, pode dar novas indicações sobre os motivos por trás do desligamento da autoridade do FBI. A Casa Branca afirmou na terça-feira que Comey foi demitido devido a maneira com que lidou com a polêmica investigação sobre o uso de e-mails privados por Hillary Clinton quando era Secretária de Estado.

Alguns políticos demonstraram preocupação com o fato de a demissão de Comey poder prejudicar a investigação do FBI sobre as possíveis ligações da Rússia com a campanha presidencial de Trump. Comey afirmou para alguns membros do Congresso na segunda-feira que havia pedido mais financiamento para o vice-procurador geral Rod Rosenstein para a investigação.

A Casa Branca divulgou na terça-feira que Trump contou com as recomendações do procurador-geral, Jeff Sessions e de Rosenstein na decisão de demitir Comey.

Fonte: Dow Jones Newswires.

