Comércio presta ajuda às vítimas das enchentes no Sudeste

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) atuando em conjunto com as federações do comércio do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro está prestando auxílio humanitário, sensibili\ando, em especial, companhias, empresas, instituições, para doar produtos de higiene, limpeza e alimentos às vítimas atingidas pelo temporal que atingiu a Região Sudeste do país nos últimos dias.

As doações podem ser feitas em unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) ou do Serviço Nacional do Comércio (Senac) e incluem itens como água potável, alimentos não perecíveis (arroz, feijão, leite e demais produtos da cesta básica), roupa de cama, cobertores, colchões e toalha.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, disse que muitos empresários do comércio estão ajudando na campanha. “Lamento profundamente a tragédia, que atingiu mais de 100 cidades na região.

O Sistema Comércio, por meio do Sesc e do Senac nos diversos estados, está mobilizado, contribuindo com donativos, ajuda humanitária e funcionando como um canal receptor para as pessoas que queiram ajudar”, afirmou.

Minas Gerais

O Estado mais crítico é Minas Gerais, onde cerca de 100 cidades estão em situação de emergência, decretada pelo governo do Estado. A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais rápidas para recuperação dos estragos e auxílio à população.



Serão realizadas doações de 45 mil xampus, cerca de 20 mil peças de enxoval oriundas das unidades de hospedagem do Sesc e aproximadamente 800 colchões.

Além disso, já enviou 24 mil copos de água e doará mais 48 mil copos até a próxima segunda-feira, 3 de fevereiro. As 27 unidades do Sesc e 40 do Senac no Estado são pontos de coleta de doações.

A Fecomércio-MG também mobilizou seus mais de 3.700 colaboradores em todo o Estado para que se unam neste mesmo movimento de solidariedade para realizar doações desses itens. Os donativos serão arrecadados até 3 de fevereiro e, posteriormente, destinados ao Serviço Social Autônomo (Servas), entidade responsável pela gestão de todos os itens recebidos e distribuição em todo o Estado.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o programa Mesa Brasil Sesc já disponibilizou duas toneladas de leite, além de alimentos não perecíveis, para oito cidades do norte e noroeste do Estado do Rio, que estão inundadas.

Segundo dados da Defesa Civil dos municípios, já são seis mil desalojados ou desabrigados. As cidades afetadas são: Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Porciúncula, Laje do Muriaé, Natividade, Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua.

As unidades do Sesc-RJ localizadas no noroeste fluminense e proximidades estão recebendo doações, que serão acompanhadas e entregues pelo Mesa Brasil.Espírito Santo

No Espírito Santo, os principais municípios atingidos foram Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Alegre. Quase 9 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas em decorrência das chuvas. Foram distribuídas em Iconha e Alfredo Chaves, três toneladas de mamão, 3.369 litros de suco de frutas, material de limpeza, leite e biscoito. A previsão é entregar, nos próximos dias, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Linhares.

Mesa Brasil

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

Supermercados

A Associação dos Supermercados do Rio (Asserj) informou que 14 lojas da rede do Supermercados Fluminense servirão como postos de coleta para doações às cidades do Norte e Noroeste do Rio, que decretaram estado de emergência em consequência das chuvas dos últimos dias. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

Os itens mais urgentes a serem arrecadados são alimentos não perecíveis, água potável e material de higiene e limpeza. Itaperuna e Porciúncula são os municípios mais afetados, mas a população de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Laje do Muriaé, Natividade, Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua também enfrenta os estragos causados pelo transbordamento dos rios que cortam à região.