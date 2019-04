Comércio da Capital não abre nesta quarta-feira no Dia do Trabalhador; Confira o que abre e fecha neste feriado

Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande, nenhum comércio da área roupas e calçados estará funcionando amanhã (1). - Foto: Ilustração

Comércio

Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande, nenhum comércio da área roupas e calçados estará funcionando amanhã (1).

Supermercados

Os supermercados da Capital funcionarão normalmente, conforme comunicado da AMAS, mediante concessão de folga compensatória, conforme previsto no decreto 9.127/2017, que reconhece a atividade preponderante de venda de alimentos como especiais autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados civis e religiosos.

Postos de Saúde

Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente neste período.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado. O atendimento volta ao normal na quinta-feira (2).

Hemosul

O Hemosul não terá atendimento ao publico.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento pelas agências e nem pelos telefones.

Atendimento Fácil

Com o feriado, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na na quinta-feira (2).

Correios

As agências fecham somente na sexta-feira e no sábado (20). As unidades franqueadas que abrem nos sábados funcionam normalmente.

Bancos

De acordo com o SindicarioNET, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande, haverá o atendimento nas agências bancárias até nesta terça-feira (30).

Shoppings

Só as praças de alimentação dos shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês estarão funcionado. Todas as lojas e quiosques voltarão a funcionar na quinta-feira (2), com excessão do Pátio Central que não terá expediente nem na praça de alimentação.

Confira o horário de funcionamento das praças de alimentação:

Shopping Campo Grande – 11h às 20h

Shopping Norte Sul Plaza – 11h às 21h.

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 22h.