Comentários de May sobre Brexit são 'mais realistas', diz Tusk

O plano apresentado pela premiê do Reino Unido é "realista" e o bloco está pronto para negociar o divórcio, afirmou hoje presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"É um processo triste, em tempos surrealistas, mas ao menos foi um anúncio realista sobre o Brexit", afirmou o principal burocrata em seu perfil no Twitter.

Ele acrescentou que os 27 governos da UE estão "prontos e preparados para negociar" assim que o processo formal de separação for invocado pelo chamado Artigo 50. Anteriormente, a primeira-ministra Theresa May afirmou que iria fazê-lo no fim de março. Fonte: Dow Jones Newswires.

