Comenda: Prefeitura é destaque em cenário nacional de políticas voltadas para juventude

A Prefeitura de Campo Grande ocupa posição de destaque no cenário nacional, a partir da execução de ações que visam assegurar as políticas públicas voltadas para o público jovem. Neste sentido, o município foi agraciado nesta terça-feira (4) com a Comenda “Parceiro da Juventude”, concedida pela Secretaria Nacional de Juventude, a fim de homenagear os parceiros da política nacional de juventude nos últimos dois anos.

Em nome do prefeito Marquinhos Trad, o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, recebeu a placa em Brasília, durante o Workshop “Compreender e Implantar o Sistema Nacional de Juventude”, realizado pela Secretaria Nacional de Juventude e pelo Conselho Nacional de Juventude.

Entre as ações que tornam Campo Grande referência na defesa das políticas públicas para a juventude está o Programa Levanta Juventude, que reúne cerca de 15 projetos que já atendeu mais de 10 mil jovens em Campo Grande, desde o início da atual gestão.

Maicon ressalta que os projetos, voltados a jovens com idade entre 15 e 29 anos, promovem cidadania, educação, cultura, desporto e principalmente acesso ao mercado de trabalho.

“Essa conquista se deve ao empenho da nossa equipe da Subsecretaria de Juventude, da equipe de secretários da prefeitura e, sobretudo, pela atenção que o prefeito Marquinhos Trad tem para com os jovens da nossa cidade”, justifica o subsecretário da Juventude.

Sobre a comenda: Criada por meio da Portaria nº 35, de 14 de novembro de 2018, a honraria é entregue a ministros, senadores, deputados estaduais e federais, governadores, vereadores, prefeitos, conselheiros de juventude, consultores, gestores estaduais e municipais, órgãos governamentais e representantes da sociedade civil que mais se dedicaram às políticas públicas de juventude.

A seleção dos homenageados é feita em reunião plenária do Comitê Interministerial da Política de Juventude (Coijuv). O órgão é composto por representantes dos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, da Educação, da Cultura, do Trabalho, do Desenvolvimento Social e Agrário, da Saúde, da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações, do Esporte, do Turismo, da Integração Nacional e dos Direitos Humanos.

O secretário nacional de juventude, Francisco de Assis Costa Filho explica que decidiu instituir a homenagem com o objetivo de prestar reconhecimento a todos aqueles que, formalmente, não fazem parte da SNJ, mas que se dedicaram e fizeram toda a diferença para o sucesso dessa gestão.

Sobre o evento: O Workshop da Política Nacional da Juventude acontece até amanhã, na sede da Secretaria Nacional de Juventude em Brasília. Durante os dois dias de evento acontecem diversas palestras acerca da temática de juventude. Entre elas, “A Juventude que se comunica”, por Larissa dos Santos Ferreira (Presidente da Comissão de Comunicação do Conujve); “Estatuto da Juventude na Contemporaneidade: Avanços e Conquistas”, por Marcus Barão (ex vice presidente do Conjuve).

E, “O Sinajuve no Pacto Federativo: Compromissos e Responsabilidades”, por Anderson Pavin Neto (secretário-executivo do Conjuve) e Neílson Amaral Marques (presidente da Comissão do Sinajuve do Conjuve); e “Histórico do Guia Prático Sinajuve: Compreender e Implantar” por Samuel Jonathan de Lima Bastos e Leopoldo Vieira Teixeira (pesquisadores).

Além das palestras, a coordenadorias da SNJ apresentam painéis sobre as ações do pacote Brasil Mais Jovem 2018: Comitê Interministerial da Política de Juventude (Coijuv), Programa Forças no Esporte (Profesp), Plano Nacional de Juventude, Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), Inova Jovem, Diagnósticos da juventude Rural e LGBT, Plano Juventude Viva, ID Jovem 2.0, Fomjuve, Forjuve e Estação Juventude 2.0.

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, o evento faz reconhecer os trabalhos realizados durante todos os anos de 2017 e 2018 e promove intercâmbio com outros gestores. “Estar aqui, representa não só participar, mas ser reconhecido nacionalmente como uma gestão voltada ao jovem, que promove a participação, qualificação e emancipação do jovem campo-grandense”, explica Maicon.