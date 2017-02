Comemorando 50 anos de história, Mocidade Alegre desfila banhada de dourado

Segunda a entrar no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o desfile da Mocidade Alegre foi um banho de dourado. A cor ouro tem uma razão: o grupo faz uma homenagem aos 50 anos da própria escola, fundada em 24 de setembro de 1967. Em 2017, a escola comemora seu Jubileu de Ouro. Vestidos de verde e vermelho, os homens e as mulheres da bateria da escola fizeram uma alusão a São Jorge.

A escola chegou ao desfile de 2017 com o enredo "A vitória vem da luta. A luta vem da força. E a força...da união!". O desfile teve uma ala com bobos da corte e palhaços que seguravam balões verde e vermelho, com um carro alegórico que teve a participação de crianças. Outro carro destacou símbolos de origem africana.

Veja Também

Comentários