Comemorando 45 anos, bairro Jardim São Conrado recebe projeto Arte no Meu Bairro no penúltimo sábado de outubro

Para comemorar os 45 anos de existência do bairro Jardim São Conrado, o projeto Arte no Meu Bairro desembarca na Rua Pampulha, esquina com Rua Internacional, ao lado do CRAS São Conrado, no próximo sábado, 19 de outubro, a partir das 17 horas.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, o Arte no Meu Bairro apresenta shows musicais de artistas com renome artístico, assim como músicos e grupos que estão dando os primeiros passos dentro do segmento. O projeto foi realizado por meio de uma emenda parlamentar do então deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

Nesta edição especial de aniversário da região, apresentam-se dois nomes referências no sertanejo: Alcir Rodrigues e Banda, e o Grupo Laço de Ouro.

O Arte no Meu Bairro vem para agregar ainda mais à data comemorativa e o presidente do São Conrado, Robson Ximenes, comemora. “São 45 anos de muitas histórias, lutas e conquistas para os moradores. Hoje são mais de 20 mil habitantes, e pela primeira vez na história estamos realizando esta festividade, um grande aniversário do bairro, e juntamente com o projeto Arte no Meu Bairro da Sectur, que veio realmente para coroar esta festa, trazendo a cultura, lazer e alegria para o nosso bairro”.

Alcir Rodrigues e Banda tocam chamamé, rasqueado, vaneira e xote, reproduzindo canções como “Espinhos da Vida”, “Chão batido”, “Bica que Bica” e “Esperando na Janela”. De acordo com o músico Alcir, que dá nome ao grupo, eles irão reproduzir o melhor no que diz respeito à música sertaneja raiz. “Esperamos vocês neste show que está sendo preparado com muito carinho”, discorre.

Com 14 anos de história, o Grupo Laço de Ouro promete um show memorável à população do São Conrado, regado a bailão. Yvan, Tony Everton, Marcelinho, Luan e Targino sobem ao palco como atração principal desta edição.

“Para nós é uma satisfação imensa fazer parte dessa festa de aniversário, tocando em um projeto tão importante para nós, artistas. Esse show vai ser especial e vamos fazer todo mundo dançar com locomotiva do bailão”, diz o vocalista Targino.

“Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” recebe credenciamento de artistas até 2020

O credenciamento de músicos, bandas e duplas locais para a participação no projeto continua até março de 2020 e os interessados devem entregar o envelope com a documentação necessária todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

Para outubro, a data prevista é dia 1º de outubro, às 14h. A entrega deve ser feita na DICOM, situada na Avenida Afonso Pena, 3.297, Paço Municipal, Térreo. A documentação exigida pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/edital-arte-no-meu-bairro-3/.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” credencia 58 artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

Artistas, grupos e bandas de sertanejo, bailero, samba, pagode, bossa nova, MPB, blues, jazz, hip hop, rap, forró, rock e pop rock, música regional, funk, gospel e reggae, podem se inscrever.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, a serem realizados entre agosto de 2019 e março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho, sendo que a programação contará com três músicos por evento: dois músicos locais de cada região e distrito do Município, e um artista com renome regional.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

Serviço – O Projeto Arte no meu Bairro acontece no sábado, 19, na Rua Pampulha, esquina com Rua Internacional, ao lado do CRAS São Conrado.