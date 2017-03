Comemoração dos 77 anos da Biblioteca Municipal é encerrada com dança música e poesias

Depois de uma semana repleta de atividades artísticas e culturais, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), encerra a programação comemorativa aos 77 anos da Biblioteca Pública Municipal Professora Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal, nesta sexta-feira (10).

Para fechar as atividades com chave de ouro, a partir das 19h30, o sarau DELAS/Nieve Daspet & Amigos, levará para o público declamação de poesia e apresentação da dança Maculêlê, uma manifestação cultural de origem afro-brasileira e indígena composto somente por mulheres.

Ainda haverá música com representante da Associação das Mulheres para a Paz Mundial e apresentação de diversos poetas da Associação Internacional dos Poetas.

O grupo da terceira idade da Colônia Paraguai também participará do evento recitando poemas. Apresentações de dança do vente e dança cigana, da Federação Sul-Mato-Grossense de Cultura e Etnia Cigana também estão no roteiro. A Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore também estará no encerramento das comemorações promovendo manifestações culturais.

Toda a programação acima foi organizada pela consagrada escritora e poetisa do Estado, Delasnieve Daspet. Ela, inclusive, é uma das frequentadoras da biblioteca desde 1964, quando veio de Porto Murtinho para estudar na Capital, visita o local.

“Delasnieves é uma das nossas colaboradoras e todo ano organiza esse sarau. Este evento foi pensado para homenagear nossa biblioteca, que sempre prestou muitos serviços para estudantes, acadêmicos e professores. A partir deste aniversário, inclusive, já planejamos realizar todo mês lançamentos de obras literárias para todas as idades”, destaca a gestora de Patrimônio Cultural e Espaços Públicos da Sectur, Lenilde Ramos.

Durante esta semana, a Biblioteca Municipal recebeu doações de livros, promoveu exposição fotográfica e artística, além de ter realizado visitas monitoras e contação de histórias para alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino).

