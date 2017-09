239 anos de Corumbá e inauguração do frigorífico de jacaré

Campo Grande (MS) – Em visita a Corumbá, o governador Reinaldo Azambuja parabenizou os produtores rurais pantaneiros pelos avanços tecnológicos da pecuária dentro do bioma, em harmonia com a sustentabilidade dos seus recursos naturais, por mais de 200 anos, e anunciou a apresentação do plano de implantação da rede de energia elétrica na região, que está sendo definido pelo Governo do Estado e a empresa Energisa.

Reinaldo Azambuja da abertura da Feira Agropecuária do Pantanal (Feapan) e garantiu que a planície será integrada por uma rede de energia elétrica e também por energia fotovoltaica, esta prevista em regiões de difícil acesso para implantação de linhões.

Ainda na Cidade Branca participou da inauguração de um dos maiores frigoríficos de carne de jacaré do mundo, o Caimasul – que fica situado a 32 km de Corumbá, às margens da BR-262. E afirmou que a entrada em operação da indústria sinaliza a confiança do empresariado em investir em um Estado que está superando a crise com equilíbrio financeiro e a participação corajosa dos empreendedores de outras regiões.

