Comemoração dos 125 anos de Aquidauana teve lançamento de obras e entrega de um Centro de Ensino Infantil

A cidade de Aquidauana parou para comemorar seus 125 anos. As atividades começaram cedo e terminaram no final da tarde com o lançamento de obras e entrega de um Centro Municipal de Ensino Infantil e a cobertura de uma quadra poliesportiva.

O desfile cívico marcou a data e deu o tom da festa no centro de Aquidauana. As escolas e as forças militares fizeram bonito na Avenida Sete de setembro, onde ficou evidente o comprometimento de todos para que o evento se tornasse grandioso.

Como ex-prefeito, do município, o deputado estadual Felipe Orro, se disse muito satisfeito com as comemorações que marcaram mais um aniversário de Aquidauana. “É sempre bom ver nossa cidade, assim como a maior parte das cidades do estado, se desenvolvendo. Sempre destino emendas para cá e pretendo continuar fazendo a minha parte para que nosso município continue oferecendo melhores condições para seus moradores”, falou.

Como a temperatura estava mais amena, logo que nesta época do ano costuma ser elevadas, abrilhantou ainda mais a festa, o público que foi até á avenida para assistir ao desfile conseguiu ficar até o final das apresentações.

E quem ficou até o final não se arrependeu, logo que, neste ano o desfile foi um dos mais bonitos dos últimos anos. “Venho todos os anos para assistir ao desfile, e este ano surpreendeu em relação aos dos últimos anos”, disse Elizabete Prado, de 52 anos, que trabalha como técnica de segurança do trabalho.

