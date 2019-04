Comediante Volodymyr Zelenskiy é eleito presidente da Ucrânia

O comediante Volodymyr Zelenskiy, cuja única experiência política anterior consistia em representar um presidente em programas de TV, conquistou neste domingo uma vitória esmagadora nas urnas na eleição presidencial da Ucrânia. Pesquisas de opinião e resultados preliminares mostraram que Zelenskiy recebeu quase três de cada quatro votos no segundo turno, onde ele enfrentou o atual presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que governou o país em um mandato de cinco anos.

Mesmo antes de os resultados começarem a ser divulgados, Poroshenko aceitou a derrota ao dizer que está deixando o cargo, "mas quero enfatizar com firmeza que não estou deixando a política". Zelenskiy, por sua vez, prometeu grandes mudanças no alto escalão do governo e disse que sua tarefa número 1 seria assegurar a libertação de cerca de 170 membros militares ucranianos feitos prisioneiros na Rússia.

A Ucrânia tem sido afetada por escândalos de corrupção, fraqueza na economia e uma guerra de cinco anos com os separatistas apoiados pelos russos na parte leste do país. Mais de 13 mil pessoas morreram devido ao conflito. Após a vitória, Zelenskiy prometeu envolver a Rússia para tentar acabar com a guerra civil. Ele também afirmou, sem dar detalhes, que "faremos uma guerra de informação muito poderosa" para que o confronto seja encerrado. Fonte: Associated Press.