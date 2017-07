Começam a ser entregues hoje os Kits do 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike

Prova será realizada no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, e contará com atletas de renome nacional / Divulgação

Os kits dos 920 atletas inscritos na 3ª edição do Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que acontece no próximo domingo, 30 de julho, começam a ser entregues hoje (26), em Campo Grande. O primeiro dia de entrega será realizado na loja Ciclo Reis, parceira do evento, que fica na Avenida das Bandeiras, 79, esquina com a Rua Calógeras,das 10h às 18h.

No sábado (29), os kits serão entregues na Arena Desafio de Mountain Bike, na Praça Central de Piraputanga, das 10h às 20h.

Cada participante terá direito a uma sacola com o kit do atleta, contendo chip de controle; 1 camisa de ciclismo; 1 squezze; seguro durante o evento; medalha para quem concluir a prova; pulseira e placa de identificação; frutas e hidratação; brindes dos patrocinadores e o guia do atleta.

Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar um documento com foto, além do TERMO DE RESPONSABILIDADE, preenchido e assinado. O kit também poderá ser retirado por terceiros. Neste caso, será obrigatória a apresentação da cópia de identidade do atleta inscrito e uma autorização assinada pelo mesmo. “Os documentos exigidos para retirar os kits são para garantir a segurança dos participantes no dia do evento”, explica Gleice Carpi, integrante da Atitude Aventuras & Desafios, equipe organizadora do evento.

Acesse o link para baixar os termos de responsabilidade:

http://www.atitudeaventuras.com.br/arquivos/termo_piraputanga_2017.pdf

A Prova

A 3ª edição da prova desportista será realizada no Distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana – Mato Grosso do Sul e contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.

Os participantes disputarão o desafio em três categorias: PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM), percorrendo estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .

O objetivo do desafio, segundo Giordanni Carlin, um dos organizadores da prova, é promover a integração entre os adeptos e praticantes do mountain bike e de outras modalidades esportivas, visando incentivar a qualidade de vida aos participantes. "A finalidade do desafio é promover a interação entre os esportistas, com o foco na boa qualidade de vida das pessoas, além de ser uma oportunidade de fomentar o turismo rural nos lugares por onde passamos e realizamos as provas".

