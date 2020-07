Começa última etapa do recapeamento na Rua Bahia que deve terminar em uma semana

Com previsão de frentes de serviços neste final de semana, o recapeamento da Rua Bahia, início do corredor norte do transporte coletivo, deve estar concluído em uma semana. Neste sábado o trabalho começou a partir do cruzamento com a Avenida Mato Grosso e nos próximos quatro dias está programada a execução de 600 metros de recapeamento, completando o trajeto que começa no cruzamento com a Avenida Afonso Pena e termina logo após a esquina com a Rua Amazonas, onde muda de nome e passa a ser Avenida Coronel Antonino.

Há dois meses foi iniciada a implantação 419,55 metros de drenagem, entre os cruzamentos da Avenida Mato Grosso e da Rua Eduardo Santos Pereira. Agora só estão faltando mais 137 metros de tubulação, subindo a Santos Pereira para se conectar com a drenagem existente na Rua Rio Grande do Sul. Esta intervenção é necessária para eliminar o alagamento de um trecho da Rua Santos Pereira.

A Rua Bahia, onde será implantada um corredor do transporte coletivo, com quatro estações de pré-embarque, será recapeada ao longo de 1,75 km, desde a Avenida Afonso Pena até se encontrar com a Avenida Coronel Antonino. No trecho da Afonso Pena até a Mato Grosso foram feitos 1,345 km de recapeamento e 379 metros de drenagem. O investimento previsto é de R$ 4,35 milhões, recursos do PAC Mobilidade e contrapartida da Prefeitura.

O projeto prevê junto a faixa à esquerda reservada ao corredor do transporte coletivo, quatro estações de pré-embarque de ônibus, nas esquinas com as Ruas da Paz; Rua Antônio Maria Coelho; Rua das Garças e Rua Amazonas.

A Rua Bahia é o primeiro trecho do Corredor Norte, que, ao todo, tem extensão de 22 quilômetros, incluindo as Avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad e Mato Grosso, e as Ruas Alegrete e 25 de Dezembro. O corredor vai reduzir em 20% o tempo de viagem no trajeto dos ônibus entre os terminais General Osório e Nova Bahia, centro-bairro e bairro-centro.

O corredor com obras mais avançadas é o sudoeste, que liga os terminais Bandeirantes e Aero Rancho ao centro da cidade. Já está na fase final de implantação as Ruas Guia Lopes, Brilhante e Bandeirantes, que foram recapeadas e começaram a ser instaladas as 11 estações de pré-embarque projetadas para o trajeto. Ainda neste semestre será licitado o último trecho do corredor, a Avenida Marechal Deodoro e o prolongamento, Avenida Gunter Hans, uma extensão de 2,2 km, que será recapeada desde o terminal Bandeirantes até o terminal Aero Rancho.