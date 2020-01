Começa Operação Verão da Lei Seca no Rio de Janeiro

Começou hoje (16) a Operação Verão da Lei Seca, na Praia do Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro. A ação terá fiscalizações diurnas até depois do carnaval, nos principais acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer em todo o estado do Rio de Janeiro. As ações noturnas continuam normalmente.

No ano passado, a Lei Seca abordou durante as ações diurnas no verão 23.739 motoristas, dos quais 1.455 apresentavam sinais de embriaguez, o que equivale a 6,12% do total de abordados.

Neste primeiro dia, as equipes da Lei Seca atuaram em conjunto com agentes dos programas de segurança Marcha Pela Cidadania e Ordem, e do programa Segurança Presente, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais do Rio de Janeiro.

Em entrevista à Agência Brasil, o subsecretário de Ações Estratégicas da secretaria, coronel João Carlos Mariano, disse que foram apreendidas pelos agentes duas armas brancas no Parque Garota de Ipanema. Os agentes identificaram que algumas pessoas costumam deixar armas escondidas em lugares estratégicos, como bueiros, tampas e até plantas para, em casos de abordagem por equipes da polícia, não serem pegas portando as facas. Escondem as armas, por outro lado, para usá-las quando veem uma potencial vítima, intimidando-a dessa forma, relatou o coronel.

Segundo Mariano, em função dessa descoberta, o trabalho será intensificado. De outubro do ano passado até hoje, os agentes da Marcha da Cidadania apreenderam 262 armas brancas em locais como os citados.