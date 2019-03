Começa oitiva de ex-presidente da Vale na CPI de Brumadinho

Começou pouco depois das 9h30 desta quinta-feira, 28, a oitiva do ex-presidente da Vale Fabio Schvartsman na comissão parlamentar de inquérito (CPI) que apura as causas do rompimento de uma barragem da mineradora em Brumadinho (MG). A audiência teve início com cerca de 30 minutos de atraso e com a presença de apenas oito senadores.

O depoimento do executivo estava marcado inicialmente para a última quinta-feira, dia 21. Em recuperação após uma cirurgia de catarata no olho direito, Schvartsman teve de adiar sua participação na audiência. A convocação do executivo é a primeira medida adotada pela comissão parlamentar de inquérito.