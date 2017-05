Começa o feirão da AACC/MS com produtos de brechó

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) promove nos nesta quarta e quinta-feira, 10 e 11 de maio, o primeiro Feirão de Liquidação do ano. Neste feirão serão vendidos roupas, brinquedos, calçados, acessórios e muito mais. Os produtos são todos usados, mas em bom estado de conservação e com valores promocionais, tudo por apenas R$3,00. O evento acontecerá de 8h às 17h, sem intervalo para almoço, no auditório da instituição.

"O feirão já virou tradição na AACC/MS, a população comparece em peso, os preços baixos e a grande variedade de produtos são um atrativo a parte, pois o que chama muito a atenção é a quantidade de pessoas presentes no evento com o intuito de ajudar no combate ao câncer infantil." relata a presidente Mirian Comparin Correa.

Toda a renda será utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS, que atende aproximadamente 250 beneficiários (crianças/adolescentes e acompanhantes) por ano, e proporciona: acolhida, hospedagem, refeições, cestas básicas, apoio psicológico, de nutrição e assistência social além de escolarização, atividades lúdico-pedagógicas e o cantinho da beleza durante todo o tratamento do câncer.

Serão aceitos como formas de pagamento cartão de débito, crédito e dinheiro. A instituição está localizada na Avenida Ernesto Geisel, 3.475. Informações pelo telefone 3322-8000.

Serviço:

O quê: Feirão de Liquidação AACC/MS

Dia: 10 e 11 de maio

Horário: 8h às 17hs (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475, B. Orpheu Baís.

Informações: (67) 3322 800

Veja Também

Comentários