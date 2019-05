Começa no próximo dia 20, inscrições para XIV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

Campo Grande (MS) – Servidores Públicos Estaduais devem ficar atentos, pois no próximo dia 20 de maio tem início o período de inscrições para a décima quarta edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Gestão Pública, que incentiva servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras.

Os prêmios serão distribuídos entre seis projetos vencedores divididos em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

O capitão do Corpo de Bombeiros Militar, Fábio Pereira de Lima, comandante da corporação em Coxim, é autor do projeto vencedor em 2018. A modalidade escolhida por Fábio foi “Práticas inovadoras de sucesso”, e ele vê na premiação a valorização do seu trabalho.

O capitão Fábio ganhou o primeiro lugar com o projeto “Cão herói, cão amigo” em que o animal atua como co-terapeuta ao lado de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência. Ele conta que precisou persistência.

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugares, nas duas modalidades, receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente, totalizando R$ 24 mil em prêmios.

O endereço eletrônico para os interessados em participar da décima quarta edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública é o www.escolagov.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)