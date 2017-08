Começa na Alemanha maior festival de heavy metal do mundo

O Wacken Open Air (WOA), maior festival de heavy metal do mundo, começou hoje (3) no norte da Alemanha com 75 mil espectadores, as principais bandas do gênero e encanamentos subterrâneos para distribuir 400 mil litros de cerveja. Wacken é uma tranquila localidade de 1.800 habitantes, a 70 quilômetros de Hamburgo e a 50 da fronteira com a Dinamarca. A informação é da EFE.

Após a abertura oficial de ontem a cargo, como é tradicional, da banda de bombeiros voluntários de Wacken, está previsto que entre hoje e sábado participem da 12ª edição do evento cerca de 150 bandas, encabeçadas por Status Quo, Europe Accept, Clawfinger, Sepultura, Marilyn Manson, Alice Cooper e Megadeath.

A organização planeja vender cerca de 400 mil litros de cerveja (1,7 litro por pessoa/dia) e, para evitar os habituais problemas logísticos com a reposição de barris, este ano instalou, pela primeira vez, canos subterrâneos para levar a bebida diretamente do armazém para os diferentes pontos de venda.

"Desta forma os barris não devem ser distribuídos com caminhões pesados", explicou Holger Hübner, um dos organizadores do WOA. Os veículos pesados tinham problemas para atravessar as esplanadas - durante o resto do ano um gramado - cheias de espectadores e chegavam a atolar no barro em caso de chuva.

As medidas de segurança foram aumentadas e a polícia fechou o tráfego na principal rua de Wacken e está revistando todos os presentes nas entradas para o local de shows e acampamento. A tranquilidade é, no entanto, a norma, segundo as forças de segurança, que reconhecem que os conflitos no WOA são geralmente menores que os que acontecem em festivais parecidos.

