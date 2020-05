Começa implantação de drenagem na Rua Bahia para eliminar ponto de alagamento

A Rua Bahia é o primeiro trecho do Corredor Norte, que, ao todo, tem extensão de 22 quilômetros, incluindo as avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad e Mato Grosso, e as ruas Alegrete e 25 de Dezembro. - Foto: Diogo Gonçalves

Nos próximos 60 dias a implantação de quase 420 metros de drenagem vai limitar a meia pista, o trânsito na Rua Bahia, trecho de três quadras a partir do cruzamento com a Avenida Mato Grosso. Na quarta-feira (20) começou a implantação de 419,55 metros de tubulação, a uma profundidade de 5 metros, que se estenderá até a Rua Eduardo Santos Pereira. A rede subirá 137 metros para se conectar com a drenagem existente na Rua Rio Grande do Sul. Esta intervenção é necessária para eliminar o alagamento de um trecho da Rua Santos Pereira.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) quando a tubulação atravessar a Avenida Mato Grosso, será preciso interditar no cruzamento na pista centro/pista. Por enquanto, o tráfego está mantido, mas exigindo atenção dos motoristas com a presença no local de funcionários e equipamentos da empreiteira responsável pela obra.

A Rua Bahia, onde será implantada um corredor do transporte coletivo, com 4 estações de pré-embarque, será recapeada ao longo de 1,75 km, desde a Avenida Afonso Pena até se encontra com a Avenida Coronel Antonino. No trecho da Afonso Pena até a Mato Grosso foram feitos 1,345 km de recapeamento e 379 metros de drenagem. O investimento previsto é de R$ 4,35 milhões, recursos do PAC Mobilidade e contrapartida da Prefeitura.

O projeto prevê junto a faixa à esquerda reservada ao corredor do transporte coletivo, quatro estações de pré-embarque de ônibus, nas esquinas com as ruas da Paz; Antônio Maria Coelho; das Garças e Amazonas.

A Rua Bahia é o primeiro trecho do Corredor Norte, que, ao todo, tem extensão de 22 quilômetros, incluindo as avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad e Mato Grosso, e as ruas Alegrete e 25 de Dezembro. O corredor vai reduzir em 20% o tempo de viagem no trajeto dos ônibus entre os terminais General Osório e Nova Bahia, centro-bairro e bairro-centro.