Começa hoje o ramadã, mês sagrado islâmico

Muçulmanos em todo o mundo observam, a partir de hoje (6), o costume de fazer jejum desde o amanhecer até o anoitecer durante o ramadã. Eles fortalecem sua solidariedade e gratidão a Deus ao jejuar em conjunto.



Nesse domingo (5), sírios refugiados em Istambul, na Turquia, compraram alimentos para preparar refeições sírias que serão consumidas ao fim de cada dia de jejum.



Após o pôr do sol, refugiados sírios e outras pessoas se reuniram em mesquitas para orar.



Cerca de 3,6 milhões de refugiados sírios buscaram refúgio na Turquia. Muitos não sabem quando poderão retornar às suas casas, já que não há previsão para o fim da guerra civil e conflitos na Síria, que já duram mais de oito anos.



Um refugiado disse que as pessoas na Turquia celebram o ramadã da mesma maneira como é feito na Síria, mas que ele sente saudades de celebrar este mês sagrado em sua terra natal.



O ramadã vai durar aproximadamente até o dia 4 de junho.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão está recomendando a pessoas que vão viajar ao exterior neste período que tomem medidas de precaução contra o terrorismo, como estar atento às informações mais recentes e evitar locais muito movimentados.



No passado, grupos militantes — incluindo o Estado Islâmico — clamaram por ataques durante o ramadã.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)