Começa hoje inscrição para processo seletivo de pessoal para instalar lâmpadas de LED

Estão abertas, a partir desta sexta-feira (11.08), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a contratação por seis meses de quatro engenheiros , dois arquitetos e seis eletricistas. Eles integrarão as duas equipes que serão montadas pela Secretaria de Infraestrutura de Serviços Públicos (Sisep) para instalar as 16.126 lâmpadas de led adquiridas em 2016.

Este material encontra-se estocado desde setembro em containers no pátio da Sisep após o contrato de aquisição ter sido questionado pela Justiça. No último dia 5 de julho, a prefeitura fechou acordo judicial e teve aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para instalar as lâmpadas que vão atender, prioritariamente, as vias de itinerário do transporte coletivo.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever no Portal da Prefeitura de Campo Grande (www.campogrande.ms.gov.br ) – onde há link de acesso no banner eletrônico – no período das 10 horas desta sexta-feira (dia 11) até às 10 horas do próximo dia 14 (segunda-feira).

No dia 15 (terça-feira) será publicada a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos, convocando-os para a entrega dos documentos para prova de títulos, que é a base do critério de escolha dos candidatos. Depois de ultrapassada esta etapa, definidos os selecionados, eles passarão por um treinamento antes de ir a campo.

Para atuar como gestores de operação serão contratados dois engenheiros civis; dois engenheiros elétricos e dois arquitetos, com salário de R$ 5.200,00 para cumprir 40 horas semanais de jornada de trabalho. Entre suas atribuições, eles vão coordenar a instalação das luminárias; supervisionar o trabalho de campo; definir os turnos de trabalho e gerar relatórios sobre os serviços executados.

Já os seis técnicos de operações, com salário de R$ 2.500,00 serão eletricistas, com experiência na área de instalações de alta tensão (comprovada através de registro em carteira de trabalho, farão o serviço propriamente de instalação das luminárias.

O edital do processo seletivo simplificado pode ser conferido no Diário Oficial de Camp Grande (Diogrande), na edição da última quinta-feira (10.08).

Veja Também

Comentários