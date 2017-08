Começa hoje inscrição para 32 vagas em programa de contratação temporária na assistência social

As inscrições serão realizadas via internet / Arquivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, abre novo Processo Seletivo Simplificado de Programa de Contratação Temporária. O edital está publicado na edição desta quarta-feira (2) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). São 32 vagas no total, para atender o Programa Criança Feliz.

O processo simplificado visa contratação, por tempo determinado, de profissional de nível superior para desempenhar a função de Supervisor, bem como de profissional de nível médio para desempenhar a função de Visitador e de profissional de nível fundamental para desempenhar a função de Motorista nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com recursos oriundos do Governo Federal.

As inscrições serão realizadas via internet, através do portal da Prefeitura, www.campogrande.ms.gov.br, no link processo seletivo simplificado a partir das 10 horas do dia 3 de agosto de 2017 até às 17 horas do dia 7 de agosto de 2017.

Conforme o edital, esses profissionais integram as categorias profissionais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS. Sendo assim, é fundamental a Secretaria Municipal de Assistência Social possuir profissionais para atender as especificidades dos serviços, benefícios e programas.

Quem tiver interesse em obter mais informações sobre o processo seletivo pode acessar a edição 4.960 do Diogrande, disponível no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

