Começa hoje em Dourados Conferência sobre Reforma Trabalhista

São 20 palestrantes confirmados para as mesas redondas - Ilustração

Acontece hoje (16) e amanhã, a Conferência “Reforma Trabalhista em debate” na cidade de Dourados. O evento é organizado pela Associação dos Advogados Trabalhista e Previdenciários de Dourados (AATP) e conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). O moto do evento são as mudanças provocadas pela Lei 13.467/17 que entrou em vigência no dia 11 de novembro.

São 20 palestrantes confirmados para as mesas redondas, que começam às 19h na quinta-feira (16), e seguem até o fim da manhã de sexta-feira (17). A sistemática dos trabalhos será por meio de painéis, onde cada palestrante terá o tempo entre 10min a 15min para discorrer sobre um tema específico sob a ótica da nova sistemática trabalhista, e a seguir, os debates.

A reforma trabalhista será debatida sob duas vertentes principais, sendo elas sob o ponto de vista do Direito Material e Direito Processual. Entre os temas em destaque estão a Reforma trabalhista e a terceirização; A uniformização da jurisprudência na CLT reformada; Honorários do advogado e critérios de fixação; Reforma trabalhista e o acesso à justiça; Acordo extrajudicial e jurisdição trabalhista voluntária; Aspectos das execuções trabalhistas após a LEI 13467/17, Litigância responsável, entre outros.

A conferência será no Cerrado Brasil, que fica na Avenida Albino Sotolani, 2480, Conjunto Residencial Monte Carlo.