Começa hoje em Campo Grande o XIII Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) apoia o XIII Congresso de Direito Tributário, Constitucional e Administrativo e V Seminário Científico da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O evento acontecerá nos dia 18 e 19 de maio no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O objetivo do Congresso é ser uma fonte de referência necessária na afirmação de novas ideias e na difusão do conhecimento, tendo como propósito o debate qualificado de temas atuais de Direito Público.

Segundo o advogado que compõe a coordenação do evento, Clélio Chiesa todos os temas foram pensados com cautela para trazer o debate saudável sobre o assunto.

“Colocamos em pauta os temas atuais que vai desde a Reforma política, da previdência e discussões a respeito do CPC (Código Processual Civil). Também vamos abordar temas voltado para pequenas e médias empresas, como a tributação, a participação em licitações e etc.; será bastante produtivo”, avalia.

Ainda de acordo com o advogado, haverá uma mesa composta por um grupo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Assunto específicos como a regulamentação do Uber e Netflix também complementam a programação do Congresso.

Os ingressos poderão ser feitos no local e custam R$ 350 para profissionais, R$ 70 para acadêmicos da UCDB e R$ 80 para acadêmicos de outras universidades.

Mais informações no site http://chiesaonline.com.br/congresso/

Veja Também

Comentários