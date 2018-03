Começa hoje a mostra de cinema Planeta Água no CCBB de Brasília

Segundo os idealizadores da mostra, o propósito é comunicar, conscientizar, inspirar e motivar pessoas a mudar seu estilo de vida e valorizar a água - Foto: CCBB

Começa hoje (1º) a mostra de cinema Planeta Água no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília. O evento, que vai até o dia 18 deste mês, exibirá filmes produzidos em cinco continentes, traçando um painel do pensamento mundial sobre a situação da água.

Ao todo serão exibidos 32 filmes - oito longas, 12 médias e 12 curtas-metragens – sendo 27 documentários e cinco ficções, que abordam diferentes aspectos ligados ao tema.

O festival sera aberto nesta quinta-feira, às 19h, com o show Canto das Águas, do qual participarão Leander Motta (percussão), Cris Pereira (voz) e Amilcar Paré (violão e voz). Às 19h40, o filme de abertura será o documentário norte-americano Marca D’Água, dos cineastas Jennifer Baichwal e Nick de Pencier, e do fotógrafo Edward Burtynsky. A entrada é gratuita.

Segundo os idealizadores da mostra, o propósito é comunicar, conscientizar, inspirar e motivar pessoas a mudar seu estilo de vida e valorizar a água.

A programação está dividida em dois temas. O primeiro deles será Água e Humanidade, com filmes relacionados à água e à mulher, em homenagem ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, e marcará a primeira semana de exibição.

Na segunda semana, com o tema Água e Planeta Terra, estarão filmes com perfil reflexivo e questionador sobre a atual situação dos recursos hídricos no planeta, antecipando o debate sobre o tema, por ocasião do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado Brasília, de 18 a 23 de março.

A mostra vai contar ainda com debates, palestra, shows gratuitos, apresentações de dança e painel interativo.

O Fórum

O 8º Fórum Mundial da Água é organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água, pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional de Águas (ANA), e pelo governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal.

Mais informações sobre o fórum podem ser obtidas no site oficial do evento.