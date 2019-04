Começa elaboração de plano estratégico para regionalização da saúde

Mais de 30 técnicos da Secretaria de Estado de Saúde participam das oficinas de Programa que visa elaborar plano estadual de saúde 2020/2023

Campo Grande (MS) – Com a presença do secretário de Estado Geraldo Resende,mais de trinta profissionais das mais diversas áreas de atuação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) participaram, nesta segunda (8.3) e terça-feira (9.3) da oficina do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS) em Mato Grosso do Sul.

O evento, que aconteceu na Escola de Saúde PúblicaDr. Jorge David Nasser, é o primeiro de um total de seis oficinas que acontecerão de abril a julho deste ano sob a coordenação do Proadi-SUS. A adesão de Mato Grosso do Sul ao programa se deu em cumprimento à proposta do governador Reinaldo Azambuja de utilizar novas tecnologias e ferramentas de gestão para aprimorar os serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Resultado de uma parceria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,o objetivo do Programa é fortalecer a gestão estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o coordenador Everton Lopes Rodrigues, as condições no Estado “são propícias para o alcance das metas”.

“Com a presença de técnicos da sede e dos Núcleos Regionais de Saúde, do secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, da secretária-adjunta Crhistinne Cavalheiro Gonçalves percebi um grande entusiasmo dos participantes e todas as condições para fazermos um excelente diagnóstico e, na sequência, um planejamento para as ações da Secretaria de Saúde para o período 2020-20023”, afirma Everton Rodrigues.

Para o secretário Geraldo Resende, a oficina que aconteceu nesta semana é o primeiro passo para a realização de um planejamento conjunto com o Conselho Estadual de Saúde (CES) que visa, ao final, implementar a regionalização da saúde em MS. Outro momento importante, segundo ele, será a Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá nos dias 4 e 5 de junho e norteará a formulação da política estadual de saúde.

“O Conass, o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz formataram essa grande parceria que vai nos auxiliar a traçar rumos para uma gestão mais eficiente, em cumprimento ao desafio que nos foi proposto pelo governador Reinaldo Azambuja”, conclui o secretário.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).