Começa amanhã o maior Congresso de Direito Administrativo do Brasil em Campo Grande

Campo Grande recebe, a partir desta quarta-feira (16), o maior ciclo de debates do Brasil sobre direito administrativo e público. Serão debatidas questões dessas áreas que impactam no dia a dia dos cidadãos como: políticas urbanas de desenvolvimento, manutenção da estabilidade em concursos públicos, combate à corrupção, reformas da previdência e trabalhista, omissão do estado em desastres ambientais entre outros temas.

São três dias de evento com a presença de cerca de 100 renomados especialistas de todas as regiões do país. A 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo do IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Administrativo) terá mais de 30 atividades entre painéis, palestras, debates, lançamento de livros, entrega de prêmios e apresentação de boas práticas de gestão pública entre outras atividades.

Um ponto merece atenção especial nesta edição do Congresso. Haverá espaço para qualquer cidadão enviar proposições legislativas. Ou seja, qualquer pessoa, participante do evento ou não, poderá sugerir leis com embasamento para aplicação em seu estado ou município, até mesmo emenda à Constituição. O IBDA, após análise da matéria, encaminhará para os órgãos competentes.

"Por isso, o tema central do conclave este ano é Desenvolvimento nacional: por uma agenda propositiva e inclusiva. Queremos que a população, assim como os congressistas, pense e proponha soluções para o bem de toda a sociedade", comenta o presidente do IBDA, Fabrício Motta.

XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo

16 a 18 de outubro – Campo Grande/MS

Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo- Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n

Informações e programação completa: www.ibda.com.br