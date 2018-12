Começa amanhã o I Festival de Contação de Histórias na Biblioteca Pública Municipal

Desta quarta-feira, dia 12, até o dia 14 de dezembro, a Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos, localizada dentro do Horto Florestal, se tornará palco do I Festival de Contação de Histórias.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

O objetivo do encontro é promover, difundir e divulgas as manifestações artísticas da contação de história, bem como fortalece as ações culturais em prol do livro e da leitura. Podem participar da programação crianças, adultos, estudantes, professores, bibliotecários, contadores de histórias e demais interessados.

Na programação do festival estão incluídas oficinas de contação de história com dedoche, com avental e contação de história para criança com a participação de convidados. Nos dois primeiros dias as aulas serão das 13h30 às 16 horas. Já no último será realizado um encontro com todos os contadores, a partir das 19 horas.

As inscrições e informações podem ser obtidas pelo telefone 9 9215-9341 .