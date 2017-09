Começa amanhã inscrições da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, promove na próxima sexta-feira (29) e sábado (30) a IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento acontece no auditório do Instituto Mirim de Campo Grande, localizado na Rua Anhanduí, 294, Centro.

As inscrições dos delegados participantes para a IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial serão realizadas no período de 25 a 28 de setembro, na Coordenadoria dos Órgãos Colegiados – Conselho Municipal dos Direitos do Negro -localizada à Rua Helio de Castro Maia, 279 – Jd Paulista.

Tema

Os trabalhos da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade serão desenvolvidos em torno do tema central “O Brasil na década de afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. No evento serão estabelecidas as diretrizes e avaliação da implementação de políticas públicas, ações, programas e projetos para promoção da igualdade racial e enfrentamento à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião e origem, em âmbito municipal, estadual e nacional.

As análises, formulações, recomendações, proposições e deliberações terão como panorama as conjunturas Municipal, Estadual e Nacional. Será eleita na conferência a delegação do município de Campo Grande para a IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Mais informações acesse o Diogrande da última sexta-feira (22).

Veja Também

Comentários