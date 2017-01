Começa amanhã inscrição para processo seletivo da UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre nesta terça-feira (10) inscrições para seleção de professores substitutos. Estão previstas 11 vagas na área de Educação Física, Computação, Engenharia Civil, Zootecnia, Odontologia, Psicologia, História e Pedagogia; para os campi de Ponta Porã, Nova Andradina, Corumbá e Campo Grande.

O edital está disponível a partir da página 40 do Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro. Não podem participar do concurso quem já ocupe cargo público federal, estadual ou municipal; caso já detenha cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; em caso tenha acumulação lícita, se ultrapassar as 60 horas semanais; ter sido professor substituto da UFMS ou ter trabalhado, com contrato temporário, em outro órgão federal nos últimos dois anos; entre outros.

O salário base previsto é de R$ 2.129,80 para os cargos com jornada de 20 horas semanais e de R$ 2.968,78 para 40 horas. Os valores ainda sofrem acréscimo de abonos, de forma que os ganhos podem ser maiores dependendo, por exemplo, da titulação do candidato.

A inscrição pode ser feita até o dia 13 de janeiro. Haverá prova escrita objetiva, prova didática e prova de títulos entre os dias 18 a 20 de janeiro. O resultado está previsto para sair até o dia 24 de janeiro.

Veja Também

Comentários