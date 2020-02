Começa amanhã inscrição de concurso público para 121 vagas e salário de até R$ 9,6 mil

Inscrições acontecem de 10 a 17 de fevereiro - Ilustração

A Prefeitura de Ivinhema abre nesta segunda-feira (10) o prazo de inscrição do concurso público com 121 vagas. Há oportunidades em diversas áreas de atuação.

Segundo o edital, há vagas para candidatos com nível de alfabetização, nível fundamental, médio, técnico e ensino superior. A carga horária das oportunidades variam de 20h a 40h semanais, com remuneração entre R$ 1.080,82 a R$ 9.641,77. Algumas são para início imediato e, outras, para cadastro reserva.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva. Para algumas vagas, também haverá prova discursiva, de títulos, aptidão física e prática.

As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 10 até às 23h59 do dia 17 de fevereiro, pela internet. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120, dependendo do cargo pretendido.