Combates no sul da Síria deixam pelo menos 16 soldados mortos

Pelo menos 16 soldados do governo morreram nas últimas 24 horas em combates contra facções islâmicas na cidade meridional síria de Deraa, informou hoje (11) o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Ele apontou que entre os mortos há pelo menos três oficiais.

A artilharia dos leais ao presidente Bashar Al-Assad teve como alvo zonas do distrito de Deraa al Bali, onde está localizado o bairro de Manshiet, palco dos combates.

Além disso, helicópteros militares lançaram oito barris de explosivos nesta área, mas não houve vítimas. A cidade tem dois distritos principais que são Deraa al Bali e Deraa al Mahata, que servem de divisão entre a zona sob o controle das autoridades e a da oposição.

Deraa al Bali está ligado com os bairros antigos e quase por inteiro sob o domínio os grupos rebeldes e islâmicos. Durante a jornada, se intensificaram os bombardeios sobre a localidade, com 42 ataques aéreos por parte de aviões de guerra e helicópteros não identificados.

Também se agravaram os choques entre o Exército e as facções, entre as quais figura o Organismo de Liberdade do Levante, ex-filial de Al Qaeda.

