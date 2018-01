Comarca de Três Lagoas abre processo seletivo para contratar estagiários

- Arquivo

Estão abertas até o dia 30 de janeiro as inscrições para o Processo Seletivo da Comarca de Três Lagoas, que visa selecionar alunos regularmente matriculados do 1º ao antepenúltimo semestre nos cursos superiores de Direito, Administração, Serviço Social e Psicologia.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Foro da comarca, das 8 às 10 horas e das 14 às 18 horas. A prova será realizada no dia 3 de fevereiro, das 8 às 11 horas, na Escola Estadual Bom Jesus, situada na Rua Domingos Rimoli, 1255, no Jardim Wendrel, e será composta por 30 questões, sendo 20 de conhecimentos específicos da área e 10 de Língua Portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local de provas com 30 minutos de antecedência do horário de início das provas, portando documento de identificação, documento de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Os portões serão fechados às 7h50 e não terá acesso ao local o candidato que se apresentar depois do horário estabelecido.

O resultado final será divulgado por meio de uma listagem, com nome e pontuação dos candidatos classificados em ordem decrescente de pontuação, que será afixada no prédio do Fórum após a correção.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o exercício de estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.