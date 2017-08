Comarca de Itaquiraí recebe inscrições para processo seletivo de estagiários

Estão abertas até o dia 11 de agosto as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito na comarca de Itaquiraí. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria de Direção do Foro da Comarca, das 12 às 19 horas.

Podem participar da seleção acadêmicos do 3° ao 9° semestre do curso de Direito, devidamente matriculados, com frequência comprovada, em instituições públicas e privadas reconhecidas pelo MEC.

As provas serão realizadas no dia 20 de agosto, a partir das 8 horas, nas dependências do Fórum da Comarca de Itaquiraí, localizado na Avenida Mato Grosso, 350, Centro.

O candidato deverá apresentar-se no local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta azul ou preta.

O processo seletivo será composto de prova objetiva e dissertação. A prova objetiva terá 20 questões abrangendo as matérias previstas no Edital. A dissertação abordará tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário, com no máximo 30 linhas, onde serão essencialmente avaliados o conteúdo da redação e a capacidade de comunicação do candidato.

A listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados será divulgada no dia 28 de agosto.

O estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

