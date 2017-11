Comando Militar do Oeste realiza solenidade do Dia da Bandeira na Praça do Rádio

Dia da Bandeira - Reprodução

Neste domingo (19), às 11h50, o Comando Militar do Oeste celebrará o Dia da Bandeira, na Praça da República (Praça do Rádio), em Campo Grande. O objetivo da solenidade é cultuar a Bandeira Nacional, incinerar bandeiras inservíveis e realizar a doação de bandeiras às escolas e instituições da Capital.

A solenidade militar será presidida pelo Comandante Militar do Oeste, General de Exército José Luiz Dias Freitas, com a presença de militares, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de alunos de escolas públicas e particulares, as quais serão agraciadas com Bandeiras Nacionais. O Pavilhão Nacional será hasteado às 12 horas e, na sequência, as bandeiras consideradas inservíveis pelo uso serão incineradas.

A atual Bandeira Nacional Brasileira foi instituída em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República, com a adaptação da Bandeira do Império Brasileiro, que teve o escudo imperial português substituído pelo globo representando o céu do Rio de Janeiro, local onde foi proclamada a República.

História

A comemoração do Dia da Bandeira do Brasil, no dia 19 de novembro, passou a fazer parte da história do País após a Proclamação da República, no ano de 1889. Com o fim do período Imperial (1822-1889), a bandeira que representava o império foi substituída.

A substituição da bandeira imperial por uma bandeira republicana representa as mudanças que o Brasil passava naquele momento: mudanças na forma de governo e de governar, do regime imperial para uma república federativa. Além disso, a nova bandeira representava a simbologia que estava agregada ao regime republicano, como a ideia de um Estado-nação, o patriotismo e o surgimento do sentimento nacionalista.

Características

A Bandeira Nacional, um dos principais símbolos do Brasil, reúne uma série de detalhes obrigatórios que devem ser obedecidos, de acordo a com a legislação. O tamanho, a precisão nas cores, a disposição das estrelas que representam os estados e da faixa central devem ser seguidos à risca, assim como a forma como ela é homenageada e guardada.