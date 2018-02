Comando do Leste confirma nomes de generais para gabinete da intervenção

O Comando Militar do Leste confirmou hoje (24), por meio de sua assessoria de comunicação, que o general da ativa Richard Fernandez Nunes será indicado para assumir o cargo de secretário de Estado de Segurança, em substituição a Roberto Sá, exonerado na segunda-feira (19).

Natural do estado, Nunes é o atual comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme). Antes disso, de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, assumiu o comando do 5º contingente da Força de Pacificação, no Complexo da Maré.

Também foi confirmada a indicação do general Mauro Sinott como chefe do gabinete de Intervenção. Ele ocupa o cargo de comandante da 1ª Divisão de Exército e já vinha atuando na coordenação das operações conjuntas das forças de segurança federais e estaduais no Rio de Janeiro, como o cerco à Rocinha em setembro do ano passado.

As nomeações ainda não foram publicadas no Diário Oficial do Estado.