Comando do Corpo de Bombeiros promove evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher

Campo Grande (MS) – O Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizará nesta quarta-feira (8), no Auditório do Quartel do Comando Geral, em Campo Grande, homenagem às mulheres em evento comemorativo ao “Dia Internacional da Mulher”.

Durante a solenidade ocorrerão diversas atividades. Entre elas palestra da titular da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulher, Luciana Azambuja Roca, apresentação cultural, sorteio de Kit de maquiagem e distribuição de brindes. Ao final do evento será servido um coffe break.

A solenidade contará com a presença do Comandante Geral, coronel Esli Ricardo de Lima, diretores, chefes de seções do Estado Maior Geral, comandantes de Unidades Operacionais da Corporação, oficiais e praças militares.

Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros.

