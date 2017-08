Comando decide pôr Rota nas ruas de SP

Uma operação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo, terminou nesta quarta-feira, 23, com 25 pessoas presas, três adolescentes e três armas de fogo apreendidos, além de cerca de 100 quilos de drogas localizados. Denominada de "São Paulo, Tolerância Zero", a mobilização envolveu um efetivo "inédito", segundo o comando da tropa, com 400 homens e 86 viaturas.

O comandante da Rota, tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, negou que a operação tenha ocorrido a pedido do governo do Estado ou do comando da corporação, ou ainda em razão do alto patamar de crimes patrimoniais e casos de latrocínio neste ano. "O coronel Restivo (coronel Nivaldo Restivo, comandante-geral da Polícia Militar) me disse, quando me convidou para o posto, para pôr meu dinamismo no policiamento. Temos total liberdade para programar operações. Não houve influência nenhuma do governo do Estado", disse Mello Araújo na sede do batalhão, no centro da capital.

Nesta quarta, os integrantes das Rondas desenvolveram ações nas quatro regiões da cidade, além de atuarem em Carapicuíba e Itapecerica da Serra, na Grande SP. Para o comandante da Rota, apesar de os números não serem expressivos, a operação foi um "sucesso". "Nas ruas, a população sentiu a nossa presença e bateu palmas. A operação superou as expectativas", avaliou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

