Comando capixaba processa 1.151 policiais por motim

A Polícia Militar capixaba divulgou nesta sexta-feira (17), em boletim interno, que 1.151 PMs serão punidos por não estarem trabalhando nas ruas durante as manifestações das mulheres na frente dos batalhões. Eles responderão judicialmente a inquéritos internos por risco à disciplina, além de dano à sociedade ou à corporação. Os agentes, cujas identidades não foram divulgadas, podem ser até expulsos se forem condenados.

O total de processados por envolvimento no motim corresponde a cerca de 12% do efetivo, de 9,4 mil. Antes, a PM havia informado que 703 seriam indiciados.

O Ministério Público Federal também quer responsabilizar as mulheres envolvidas no motim pelos custos com o envio de tropas federais ao Estado.

