Comandante do Batalhão do Méier é morto em atentado no Rio

O comandante do 3º Batalhão Militar do Méier, zona norte do Rio, foi morto na manhã desta quinta-feira, 26. Luiz Gustavo Lima Teixeira foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro, mas não resistiu. A assessoria da Polícia Militar classificou a ação como atentado.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o estado do coronel era considerado "muito grave" e ele chegou a passar por uma cirurgia. Os tiros acertaram a cabeça e o peito do coronel.

Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que "a ocorrência é muito recente". A Divisão de Homicídios afirmou que há várias unidades policiais no local e que não há mais informações neste momento.