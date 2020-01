Com vistorias concluídas, Estádio Morenão deve ser liberado até sexta-feira

PM e Bombeiros entregam laudo de vistoria do Morenão - Foto: Divulgação

A abertura do maior estádio de Mato Grosso do Sul depende de uma avaliação do Ministério Público. O Morenão passou por uma série de vistorias resultando em quatro laudos – engenharia, segurança, incêndio e pânico e vigilância sanitária – que foram entregues nesta quarta-feira (22) ao promotor Luiz Eduardo Lemos.

Lemos pretende analisar os pareceres e deliberar sobre o assunto até sexta-feira (24). “A legislação é bem rigorosa e nós primamos pela segurança do torcedor-consumidor. Até sexta-feira é o prazo que eu estimo seja suficiente para análise e deliberação desses laudos”, explicou o promotor.

Para garantir a abertura do estádio com segurança para os torcedores, foram feitas diversas melhorias como o recapeamento do asfalto em frente ao estádio, implementação de um sistema de monitoramento de câmeras, troca de guarda-corpos, extintores, iluminação de emergência, limpeza dos banheiros e vestiário dos atletas e a desocupação da sala dos árbitros, que estava com entulhos.

O secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, acompanhou a entrega dos laudos pelos órgãos como Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, todos favoráveis à abertura do estádio para o Campeonato Sul-mato-grossense, ainda que parcialmente. No caso do documento emitido pelos bombeiros, a indicação é para a abertura para um público de até 13 mil pessoas.

Arena multiúso

Assis lembrou que após a competição, o estádio será reformado e transformado em uma arena multiúso, com investimento do Governo do Estado. “Essa primeira etapa foi concluída com a entrega dos laudos. O campeonato transcorre normalmente; se Deus quiser, aqui no Morenão. O Ministério Público deve dar esse OK e, a partir disso, a Agesul [Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos], junto com o corpo de engenharia aqui da UFMS [Universidade Federal de Mato Grosso do Sul], vai finalizar o projeto para licitar as obras para a reforma do Morenão para que se torne uma grande praça de eventos, não só para o futebol, mas também com outras atividades”, disse o secretário especial.

Caso seja liberado para o Campeonato Estadual, o primeiro jogo no Morenão deverá ser realizado no dia 1º de fevereiro, às 15h, entre Comercial e Águia Negra.