Com vagas em Ladário, Marinha do Brasil está com inscrições abertas para concursos

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até dia 31 de março, para concursos do Colégio Naval e Escola Naval da Marinha do Brasil. Em Mato Grosso do Sul há vagas para Ladário, distante 435 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, no Brasil, são 220 vagas, sendo 190 vagas de ensino fundamental e 30 de nível médio. As provas serão realizadas em duas fases, com provas objetivas e redação.

As inscrições podem ser realizadas no site da Diretoria de Ensino da Marinha www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou em um dos postos de inscrições citados nos editais. A taxa é de R$65,00 para o Colégio Naval e R$75 para a Escola Naval.

