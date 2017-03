Com vagas em Campo Grande e Dourados, Caixa recebe até amanhã inscrições de processo seletivo

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para profissionais com nível superior, alunos do ensino médio e profissionais com nível técnico.

Os interessados devem fazer as inscrições até dia 3 de março, pelo site do CIEE. Há vagas abertas de reserva para profissionais com nível superior em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, para atuação em Campo Grande e Dourados. O valor da bolsa auxílio é de R$ 1 mil e vale transporte de R$ 130. (Veja o edital)

Além dessas vagas, a Caixa também está com edital aberto para cadastro de reserva para estágio remunerado de nível médio, ténico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio.

Podem participar do processo seletivo estudantes que estiverem com matrícula e frequência efetiva em ensino regular nas instituições de ensino médio e EJA vinculado ao ensino público ou particular, cursando do 1º ao 2º ano e para os cursos de técnico e técnico integrado ao ensino médio vinculado ao ensino público ou particular, cursando do 1º ao penúltimo semestre que estejam estudando nos turnos matutino ou noturno e com idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do termo de compromisso de estágio.

As inscrições também devem ser feitas pelo site do CIEE até 3 de março. Os valores da bolsa auxílio para quem trabalhar 5 horas é R$ 500 e para 4 horas, R$ 400, além do auxílio transporte de R$ 130.

