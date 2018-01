Com vaga para Campo Grande, Superior Tribunal Militar abre concurso com salário de até R$ 11 mil

- Ilustração

O STM (Superior Tribunal Militar) abre concurso para 42 vagas em cargos de nível médio e superior. Os aprovados poderão ser lotados em nove cidades brasileiras, sendo que uma das vagas é em Campo Grande. Os salários são, respectivamente, de R$ 6.708,53 e R$ 11.006,83.

Na capital sul-mato-grossense a vaga é para Analista Judiciário. Para concorrer, é necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).

Será admitida a inscrição somente via internet, solicitada no período entre 10 horas do dia 27 de dezembro de 2017 e 18 horas do dia 15 de janeiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Confira o edital no endereço http://www.cespe.unb.br/concursos