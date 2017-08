Com um total de R$ 3,2 milhões, Governo do Estado constrói cinco pontes em Iguatemi

Com recursos do Governo do Estado e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, quatro pontes de concreto armado já foram construídas e entregues em Iguatemi, e uma quinta travessia 39% concluída.

As construções, para o governador Reinaldo Azambuja, objetivam o desenvolvimento e o progresso da região.

Das quatro passagens entregues, a primeira fica sobre o Córrego 1º de Julho – trecho São Paulo. A segunda ponte fica sobre o Córrego Floripa – trecho Cuê. A terceira ponte entregue pelo Governo está localizada no Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, sobre o Córrego Jaguarão. E a quarta ponte concluída fica sobre o Córrego Régis – trecho Cuê.

A quinta ponte do Governo em Iguatemi está em construção e fica sobre o Córrego 1º de Julho – no trecho Guaíba.

No total o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários