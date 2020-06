Com novo visual, Energisa lança novo layout das contas de energia

A conta de luz está de cara nova - (Foto: Divulgação)

A Energisa está chegando de "cara nova" na sua residência. Trata-se do novo visual das tarifas de energia, que traz para um layout mais 'clean' e de fácil compreensão, mantendo o formato de boleto bancário. A mudança da conta vale para os 74 municípios do Estado atendidos pela Energisa a partir de 6 de julho, respeitando a data prevista para leitura de cada unidade consumidora, conforme informado mensalmente na conta.

Além de um visual mais moderno, o novo layout destaca os principais dados e as informações que são relevantes para o próprio cliente acompanhar como o consumo do mês, o valor a ser pago e a data de vencimento. O campo de informações que sinaliza débitos em aberto também ganhou destaque. A mudança é resultado de sugestões de clientes da distribuidora, que opinaram sobre a melhor forma para entender as informações da fatura.



“Procuramos perceber a dificuldade do nosso cliente em identificar as informações na conta de energia e com base nessas dúvidas, buscar um modelo mais simples que facilitasse a leitura e o entendimento. Fizemos um reposicionamento, destacando os campos mais importantes e garantindo a visualização e entendimento de dados como histórico de consumo e composição da conta", explicou o gerente de serviços comerciais, Helier Fioravante.



A mudança faz parte de um projeto maior que busca proporcionar a melhor experiência do cliente, priorizando o esclarecimento das informações e facilitando o modo de acompanhamento do seu consumo e fatura, de forma geral. O objetivo é prover maior simplicidade nas tratativas com a Energisa e na prestação de serviço, garantindo assim um atendimento mais simples e mais fácil.

Clientes dos Grupo A (atendidos em média e alta tensão) ou aqueles que recebem a fatura de energia por e-mail, devem perceber que a conta de luz também está com novo visual no formato A4.

A nova conta de luz da Energisa

Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento, como Facebook, Twitter, aplicativo para smartphone Energisa On, no 0800 722 7272 ou pela Gisa, através do WhatsApp (67) 99980-0698.



Fique ligado - Mantenha seus dados atualizados, receba informações sobre manutenção na rede e garanta benefícios de acordo com seu perfil. Com os dados atualizados é possível acessar os serviços disponíveis no site www.energisa.com.br, no aplicativo Energisa On e nas redes sociais (Facebook e Twitter). Por meio desses canais os clientes têm acesso a mais de 80% dos serviços oferecidos nas agências, garantindo o atendimento no conforto de casa ou de qualquer outro lugar que o cliente esteja. Outra vantagem em manter o cadastro atualizado é que o cliente pode utilizar a conta de energia elétrica como comprovante de residência.



Para atualizar os dados, o cliente que já é titular da conta pode entrar no site com login e senha, atualizar o seu cadastro e clicar em salvar. A atualização também pode ser feita por meio do Facebook e Twitter da Energisa. Basta o cliente entrar pelo chat com um dos nossos atendentes, disponíveis de 6h à meia-noite, de segunda a domingo, e passar os dados.

No Energisa ON, o cliente pode enviar fotos dos documentos pelo próprio aplicativo para que seja feita a atualização. Outra opção é ligar no 0800 722 7272 ou ainda fazer contato pela Gisa, através do whatsapp (67) 99980-0698. Esse número é válido para todo o Estado de Mato Grosso do Sul.